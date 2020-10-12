Зірковий німецький покерист Домінік Ніцше свій тридцятий День народження відсвяткував так, як і личить справжньому професіоналові — у грі.

Доля винагородила відданість Домініка покеру. Він тріумфував у Головній Події SuperStorm. Німець переміг поле із понад трьох тисяч входів. За фінальний стіл Ніцше "вмощувався" з одним із найнижчих стеків.

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Та це не завадило йому продемонструвати увесь свій клас і врешті стати чемпіоном. Домінік заробив 121 тисячу доларів призових! Непоганий подарунок самому собі на ювілей.

Тридцятиліття Ніцше зустрів у статусі одного з найкращих покеристів Німеччини. За свою кар’єру хлопець уже заробив понад 18,5 мільйонів доларів призових у живих турнірах. Він входить до ТОП-50 найуспішніших покеристів у історії.

В онлайні Ніцше також почувається впевнено — 6,5 мільйонів доларів призових за кар’єру.