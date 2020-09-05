Хоч пандемія коронавірусу не скажеш, щоб сильно збавляла оберти, та люди все активніше адаптуються до нових реалій. Не виняток і покерна індустрія.

У США ігрові майданчики уже давно почали відкривати у деяких штатах, утім чимало регіонів все ще залишаються на суворому карантині і поки не готові до відновлення роботи великих закладів. Водночас, оригінальне рішення проблеми знайшли у Сан-Хосе.

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Найбільший тамтешній покер-рум отримав від влади дозвіл відчинити свої двері для гравців, проте лише на свіжому повітрі. Тож власники закладу взялися облаштувати усе необхідне прямісінько на власній парковці.

Від сонця та опадів покеристів і працівників захищатиме тент натягнутий над територією новоствореного майданчика. Незважаючи на те, що ігри відбуватимуться на свіжому повітрі, власники казино повинні дотримуватися усіх санітарних норм. Тож на столах можна помітити традиційні уже перегородки, які відділяють гравців одне від одного та від дилера.

Так чи інакше, такий крок став компромісним вирішенням ситуації, в якій опинилася економіка штату. Від тривалого простою страждав і бізнес, і влада, яка за 2020 рік не дорахувалася понад 13 мільйонів податків від ігрових закладів.