Хотя не скажешь, что пандемия коронавируса сильно сбавила обороты, но люди все активнее адаптируются к новым реалиям. Не исключение и покерная индустрия.

В США игровые площадки уже давно начали открывать в некоторых штатах, впрочем, многие регионы все еще остаются на строгом карантине и пока не готовы к возобновлению работы крупных заведений. В то же время оригинальное решение проблемы нашли в Сан-Хосе.

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Крупнейший местный покер-рум получил от властей разрешение открыть свои двери для игроков, однако лишь на свежем воздухе. Поэтому владельцы заведения взялись обустроить все необходимое прямо на собственной парковке.

От солнца и осадков, покеристов и работников будет защищать тент, натянутый над территорией созданной площадки. Несмотря на то, что игры будут проходить на свежем воздухе, владельцы казино должны соблюдать все санитарные нормы. Поэтому на столах можно заметить традиционные уже перегородки, которые отделяют игроков друг от друга и от дилера.

Так или иначе, такой шаг стал компромиссным решением ситуации, в которой оказалась экономика штата. От длительного простоя страдал и бизнес, и власть, которая за 2020 год не досчиталась более 13 миллионов налогов от игровых заведений.