Зокрема, потрапити до призової зони одного з турнірів вдалося відомому українському хайролеру, володарю чемпіонського браслета WSOP Online Владиславу Мартиненку.

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Склад гравців, організація та місце проведення мені дуже подобаються, я в захваті. Зіграв вже у трьох івентах, поки потрапив у призи лише в FPS Cup. Посів там 146 місце, серед 1 452 гравців,

– розповів Влад.

Мартиненко також був чиплідером після першого дня турніру Mystery Bounty за 10 200 євро, але згодом розгубив стек і не дістався до призової зони.

Владислав куди більш відомий своїми успіхами в онлайні, де регулярно виграє сотні тисяч доларів у престижних турнірах. Втім, українець зізнався, що йому приємно нарешті пограти наживо. А от власного стилю він не змінює, продовжуючи використовувати ті ж стратегії, що приносять успіх за віртуальними столами.

Часу показати свою найкращу гру і в Мартиненка, і в інших українців ще вистачає. Етап EPT в Монте-Карло триватиме до 4 травня.

Як готуватися до великих серій

Зірковий американський покерист Фараз Джака поділився досвідом підготовки до великих серій турнірів, як то EPT, чи WSOP, що стартує вже у травні.