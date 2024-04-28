В частности, попасть в призовую зону одного из турниров удалось известному украинскому хайроллеру, обладателю чемпионского браслета WSOP Online Владиславу Мартыненко.

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Состав игроков, организация и место проведения мне очень нравятся, Я в восхищении. Сыграл уже в трех ивентах, пока попал в призы только в FPS Cup. Занял там 146 место, среди 1 452 игроков,

– рассказал Влад.

Мартыненко также был чиплидером после первого дня турнира Mystery Bounty за 10 200 евро, но потом растерял стек и не добрался до призовой зоны.

Владислав куда более известен своими успехами в онлайне, где регулярно выигрывает сотни тысяч долларов в престижных турнирах. Впрочем, украинец признался, что ему приятно наконец-то поиграть вживую. А вот собственного стиля он не меняет, продолжая использовать те же стратегии, что приносят успех за виртуальными столами.

Времени показать свою лучшую игру и у Мартыненко, и у других украинцев еще хватает. Этап EPT в Монте-Карло продлится до 4 мая.

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