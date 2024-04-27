Если серия совсем скоро

У вас есть несколько недель? Этого достаточно, чтобы изучить новые стратегии. Фокусируйтесь на самых популярных спотах, ведь именно nfv будут разыгрываться крупнейшие банки. Займитесь также работой над проблемными местами в своей игре. Составьте топ проблемных мест в вашей игре и идите сверху вниз. Только не разбирайте раздачи с редкими сценариями, это не пригодится.

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Больше практики в онлайне

Новые идеи следует проверить за столами. Поиграйте недорогие турниры, чтобы спокойно экспериментировать. Сначала, вы будете допускать ошибки. Наиграйте дистанцию, изучите раздачи в солверах и чартах, обсудите их с другими хорошими игроками. Главное – не бойтесь разбирать свою игру! Чтобы развиваться, важно уметь выходить из зоны комфорта.

Если серия вот-вот начнется

Не начинайте придумывать новые стратегии. Лучше отшлифуйте старые, не меняя игру. Еще изучите игру в живых килопольях. Вам важно настроить себя на изнурительный гринд в ближайшие недели, к этому нужно быть готовым ментально.

Записывайте раздачи

В игре встретятся споты, в которых вы не уверены. Позаботьтесь о том, чтобы их где-то фиксировать, а дома изучайте их в софте или сбрасывайте в конфу игроков для разбора.

Если вылетели, то спросите себя почему

Если это бедбит или кулер, не тратьте нервы и силы на рефлексию. Однако, если вы допустили ошибку, попробуйте разобраться, что привело к этому. Если из-за этого, что не умеете играть в таком споте, понятно, чему нужно учиться. Если спот был простой, прислушивайтесь к себе. Отвлекать от оптимальной игры могут разные факторы: плохая диета, недосыпание, зависимость от соцсетей. Обязательно очищайте голову, прежде чем садиться играть!

Жесткий покер

Обычная кэш-игра в одном из американских покер-румов завершилась заключением и госпитализацией. 28-летний игрок Тавон Уайт набросился с кулаками на оппонента, которому проиграл раздачу. Вайт, в конце концов, оказался за решеткой, а его жертва в больнице.