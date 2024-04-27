Якщо серія зовсім скоро

У вас є кілька тижнів? Цього достатньо, щоб вивчити нові стратегії. Фокусуйтеся на найпопулярніших спотах, адже саме у них розігруватимуться найбільші банки. Також займіться роботою над проблемними місцями у своїй грі. Складіть топ проблемних місць у вашій грі та йдіть зверху вниз. Тільки не розбирайте роздачі з рідкісними сценаріями, це не знадобиться.

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Якнайбільше практики в онлайні

Нові ідеї потрібно перевірити за столами. Пограйте недорогі турніри, щоб спокійно експериментувати. Спочатку, ви припускатиметеся помилок. Награйте дистанцію, вивчіть роздачі в солверах та чартах, обговоріть їх з іншими хорошими гравцями. Головне – не бійтеся розбирати свою гру! Щоб розвиватися, важливо вміти виходити із зони комфорту.

Якщо серія ось-ось почнеться

Не починайте придумувати нові стратегії. Краще відшліфуйте старі, не змінюючи гру. Ще вивчіть гру у живих кілополях. Вам важливо налаштувати себе на виснажливий грінд протягом найближчих тижнів, до цього потрібно бути готовим ментально.

Записуйте роздачі

У грі зустрінуться споти, в яких ви не впевнені. Подбайте про те, щоб їх десь фіксувати, а вдома вивчайте їх у софті або скидайте у конфу гравців для розбору.

Якщо вилетіли, то спитайте себе чому

Якщо це бедбіт чи кулер, не витрачайте нерви та сили на рефлексію. Проте, якщо ви припустилися помилки, спробуйте розібратися, що призвело до цього. Якщо через те, що не вмієте грати в такому споті, зрозуміло, чому потрібно вчитися. Якщо спот був простий, прислухайтеся до себе. Відвертати від оптимальної гри можуть різні фактори: погана дієта, недосипання, залежність від соцмереж. Обов'язково очищайте голову, перш ніж сідати грати!

Жорсткий покер

Звичайна кеш-гра в одному з американських покер-румів завершилася ув’язненням та госпіталізацією. 28-річний гравець Тавон Вайт накинувся з кулаками на опонента, якому програв роздачу. Вайт, зрештою, опинився за ґратами, а його жертва у лікарні.