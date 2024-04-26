Антанас дав велике інтерв’ю порталу Pokernews, де розповів про своє дитинство у Литві, переїзд до Австралії, захоплення покером, політичну кар’єру (Гуога був депутатом литовського сейму, а згодом і Європарламенту) та багато іншого.

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Втім, ключовою темою розмови стало протистояння Антанаса з легендою покеру Філом Хельмутом. Останній є світовим рекордсменом за кількістю чемпіонських браслетів WSOP (17), і за будь-якої нагоди величає себе найкращим покеристом в історії.

Однак, саме Tony G є дуже незручним суперником для Хельмута. Кілька років тому обоє брали участь у популярному покерному шоу The Big Game. Литовцю вдалося регулярного дратувати Хельмута, чинячи на нього серйозний психологічний тиск, що змушувало Філа помилятися в роздачах і програвати опоненту чимало грошей.

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Антанас стверджує, що з того часу Хельмут боїться сідати з ним за один стіл. Аби спростувати це твердження Tony G навіть запропонував американцю організувати хедз-ап битву. Філ поки ніяк не прокоментував цю ідею.

Що відомо про Tony G Антанас Tony G Гуога був одним з перших представників покерної спільноти, хто взявся допомагати українцям після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Антанас розмістив наших біженців у власному комплексі Tony Resort та донатив чималі суми на потреби постраждалих від війни.

Додамо, що за покерну кар’єру лише в живих турнірах Гуога виграв понад 11 мільйонів доларів та займає за цим показником перше місце в історії серед литовських покеристів.

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Український покерист з ніком Prosperous4 зіграв за двома фінальними столами в найбільшому покер-румі GGPoker упродовж одного вечора. Загалом наш земляк розбагатів на понад 20 тисяч доларів.