Покер – гра жорстока і непередбачувана. Доведено учасниками турніру за 3 300 доларів в рамках серії Texas Poker Open. На ранній стадії івенту розіграли банк, від якого перехоплює подих.

До теми Підлий рівер коштував покеристу майже мільйона доларів

На рейз Девіда Кіма із кишеньковими тузами відповіли одразу четверо суперників, троє з них добряче влучили у флоп 4-5-К. Нго із 5-5 зібрав сет, Болдвін із 4-4 сет на один щабель нижчий, у Арден Чо із 4-5 – дві пари. І лише Квартомі із А-10 у цьому божевіллі, звісно, виявився зайвим. Було б дивно, якби справа не дійшла до активних дій уже на цій вулиці.

Відео з Youtube-каналу PokerGO

Усі четверо, включно із префлоп-агресором, відправили всі свої фішки у банк і пороззявляли роти, коли побачили карти один одного. Двійка на тьорні розподілу сил суттєво не змінила – сет п’ятірок залишався величезним фаворитом. Побити Нго спроможні були лише тузи, перспективи яких оцінювали у 12%. Зрештою так і сталось – туз на рівері збільшив статки Девіда Кіма у 4 рази. Фантастика, чи не так?