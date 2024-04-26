Покер – игра жестокая и непредсказуемая. Доказано участниками турнира за 3 300 долларов в рамках серии Texas Poker Open. На ранней стадии ивента разыграли банк, от которого перехватывает дыхание.

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На рейз Дэвида Кима с карманными тузами ответили сразу четверо соперников, трое из них хорошо попали во флоп 4-5-К. Нго с 5-5 собрал сет, Болдуин с 4-4 сет на одну ступень ниже, у Арден Чо с 4-5 – две пары. И только Квартоми с А-10 в этом безумии, конечно, оказался лишним. Было бы странно, если бы дело не дошло до активных действий уже на этой улице.

Видео с Youtube-канала PokerGO

Все четверо, включая префлоп-агрессора, отправили все свои фишки в банк и раскрыли рты, когда увидели карты друг друга. Двойка на терне распределения сил существенно не изменила – сет пятерок оставался огромным фаворитом. Побить Нго способны были только тузы, перспективы которых оценивали в 12%. В конце концов так и произошло – туз на ривере увеличил состояние Дэвида Кима в 4 раза. Фантастика, не так ли?