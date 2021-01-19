Триразовий чемпіон турнірів Lockdown Series і стрімер PokerMatch Влад ”betman95“ розповів про максимальне завантаження під час серії, про те, як працювати над грою, і про ефір своєї мрії.

- Владе, вітаємо із "заносами". Який із трьох твоїх трофеїв на серії став най-най?

- Дякую! Мабуть, останній, у недільному турнірі. Бойовий хедз-ап вийшов із "realrocknrolla". Приємно було обіграти такого досвідченого й сильного рега.

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- Ти давненько вже так кучно не стріляв. Що було не так у серіях минулого року?

- Та якось усе наклалося одне на одне. Десь не пощастило, десь сам помилився. Тут же, знаєш, як воно виходить. Коли у тебе даунстрік - ти в якийсь момент починаєш грати не оптимально. Але на цю серію налаштовувався, тільки-но з'явився анонс. Вирішив грати щільно всі турніри, з максимальною кількістю входів. От і стало трохи віддавати.

- Яке у тебе завантаження протягом серії?

- У перші дні використав усі входи та ставив галочку "авторебай". Зараз уже трохи менше граю. Але все одно 8 входів у вечірній турнір PKO, 6 - у маленький із Холдему, 1 в Омаху. От 15 столів і виходить. Ну й там уже ребаїмось до "талого". Китай теж дуже люблю, але з таким завантаженням він просто не вміщається (посміхається).

- Одну з медалей ти виграв у 5-карточній Омасі. Швидко освоївся?

- Не можу сказати, що 5- або 6-карточні Омахи для мене близькі дисципліни. В принципі, базові моменти засвоїв. Дивився відосики, теорію, як рахувати еквіті.

- Ти лідируєш у Lockdown Турніроманії, де очки дають за вибитих супротивників. Цей момент якось впливає на твою гру?

- Авжеж, нокаут-фактор присутній. Десь граєш агресивніше, але основне те, що я граю багато столів одночасно, і таким чином ці нокаути накопичуються швидше. Мені здається, що в таких гонках важко перемогти, якщо ти не граєш із максимальним завантаженням.

- Те, що ти відома особа на PokerMatch, допомагає чи заважає в турнірах? Можливо, часто пишуть у чаті за столом або якось неадекватно грають, намагаючись вибити Бетмена?

- Буває таке. Ну, чат я на час серії відключив, щоб не відволікатись на розмови. А з приводу "вибити Бетмена", може бути, навіть навпаки ситуація. Я вже приблизно знаю таких гравців і підлаштовую свою гру під їхні бажання (посміхається).

- Дуже змінилося поле на PokerMatch за останні кілька років?

- Однозначно стало набагато більше людей у турнірах. А ось співвідношення любителів та регулярів не дуже змінилося. На кожній серії з'являються початківці й залишається баланс.

- На Twitch PokerMatch твої ефіри називаються "Стріми з регулярами". Береш собі на озброєння які-небудь "фішки" досвідчених гравців?

- Так, бувають корисні речі. Не стільки стосовно самої гри, скільки навколопокерні моменти. Хто як готується до сесій, як борються з тильтом, в такому розрізі. А так ми з цими хлопцями часто перетинаємося за столами, в конфах. Тож багато знаємо один про одного.

- С ким із зірок покеру хотів би пострімити разом?

- Гарне питання. Мабуть, це мусить бути людина, що має в запасі купу цікавих історій, окрім покеру. Ось, наприклад, із Деном Білзеряном було би прикольно (посміхається). Чудовий ефір вийшов би!

- До речі, як тобі досвід шахового стріму разом із гросмейстером Наталією Жуковою?

- По-моєму, дуже круто вийшло, живенько. Ну й гостя така була цікава, що хотілось багато чого запитати та дізнатися для себе щось нове, не пов'язане з покером. У шаховій партії з Наталією у мене, ясна річ, шансів не було, але решті дуже пізнавально все сталося. Взагалі круто, що такі колаборації різних видів спорту відбуваються. Можливо, цього року PokerMatch вигадає ще яке-небудь двоборство. Я з задоволенням взяв би участь.



Влад "betman95". Фото: із архіву покериста

- Ми тут трохи збилися з ліку, скільки у тебе трофеїв серій PokerMatch?

- Так, зараз порахуємо. Виходить 15 кубків і 7 медалей, включаючи ті, що вже заробив на Lockdown Series. Але я не планую збавляти обертів і сподіваюся, що зможу нарешті завезти Мейн на серії!

- Дай свій рецепт, як тягнути крупні турніри?

- Тут не скажу чогось оригінального. Багато працюйте над грою! Як саме? Можу сказати про себе: займатися з ансімайзером, дивитися фіналки з відкритими картами, яких повно в YouTube, розбирати роздачі з досвідченими гравцями. Ну й важливо відновлюватись під час гри й після сесій, щоб намагатися показувати свою оптимальну гру весь час. Це, звісно, ідеальний варіант, який в реальності складно витримати. Але прагнути до нього потрібно обов'язково!

Інтерв'ю підготував Євген Смертенко