Трёхкратный чемпион турниров Lockdown Series и стример PokerMatch Влад "betman95" рассказал о максимальной загрузке во время серии, о том, как работать над игрой, и об эфире своей мечты.

- Влад, поздравляем с "заносами". Какой из трёх твоих трофеев на серии оказался самым-самым?

- Спасибо! Наверное, последний, в воскресном турнире. Боевой хедз-ап получился с realrocknrolla. Приятно было обыграть опытного и сильного рега.

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- Ты давненько уже так кучно не стрелял. Что не получалось в сериях прошлого года?

- Да как-то всё наложилось друг на друга. Где-то не везло, где-то сам ошибался. Тут же, знаешь, как оно выходит. Когда у тебя даунстрик - ты в какой-то момент начинаешь играть не оптимально. Но на эту серию настраивался, как только появился анонс. Решил играть плотно все турниры, с максимальным количеством входов. Вот стало немного отдавать.

- Какая у тебя загрузка в течение серии?

- В первые дни использовал все входы и ставил галочку "авторебай". Сейчас уже чуть поменьше играю. Но всё равно 8 входов в вечерний турнир PKO, 6 - в маленький по Холдему, 1 в Омаху. Вот 15 столов получается. Ну и там уже ребаимся до "талого". Китай тоже очень люблю, но с такой загрузкой он просто не помещается (улыбается).

- Одну из медалей ты выиграл в 5-карточной Омахе. Быстро освоился?

- Не могу сказать, что 5- или 6-карточные Омахи для меня близкие дисциплины. В принципе, базовые моменты освоил. Смотрел видосики, теорию, как считать эквити.

- Ты лидируешь в Lockdown Турниромании, где очки дают за выбитых соперников. Этот момент как-то влияет на твою игру?

- Конечно, нокаут-фактор присутствует. Где-то играешь более агрессивно, но основное то, что я играю много столов одновременно, и так эти нокауты накапливаются быстрее. Мне кажется, что в таких гонках тяжело победить, если ты не играешь с максимальной загрузкой.

- То, что ты известная личность на PokerMatch, помогает или мешает в турнирах? Может быть, часто пишут в чате за столом или как-то неадекватно играют, стараясь выбить Бетмена?

- Бывает такое. Ну, чат я на время серии отключил, чтобы не отвлекаться на разговоры. А по поводу ”выбить Бетмена“, может быть, наоборот ситуация. Я уже примерно знаю таких игроков и подстраиваю свою игру под их желание (улыбается).

- Сильно изменилось поле на PokerMatch за последние пару лет?

- Однозначно стало намного больше людей в турнирах. А вот соотношение любителей и регуляров не очень изменилось. На каждой серии появляются начинающие игроки и баланс остаётся.

- На Twitch PokerMatch твои эфиры называются "Стримы с регулярами". Берешь себе на вооружение какие-то "фишки" опытных игроков?

- Да, бывают полезные вещи. Не столько касательно самой игры, сколько околопокерные моменты. Кто как готовится к сессиям, как борются с тильтом, в таком ключе. А так мы с этими ребятами часто пересекаемся за столами, в конфах. Так что многое знаем друг о друге.

- С кем из звёзд покера хотел бы постримить вместе?

- Хороший вопрос. Наверное, это должен быть человек, у которого в запасе куча интересных историй помимо покера. Вот, например, с Дэном Билзеряном было бы прикольно (улыбается). Отличный эфир был бы!

- Кстати, как тебе опыт шахматного стрима вместе с гроссмейстером Наталией Жуковой?

- По-моему, очень круто получилось, живенько. Ну и гостья такая была интересная, что хотелось много поспрашивать и узнать для себя что-то новое, не связанное с покером. В шахматной партии с Наталией у меня, конечно, шансов не было, но в остальном очень познавательно всё прошло. Вообще здорово, что такие коллаборации разных видов спорта происходят. Возможно, в этом году PokerMatch придумает ещё какое-то двоеборье. Я с удовольствием поучаствовал бы.



Влад "betman95". Фото: с архива покериста

- Мы тут немного сбились со счёта, сколько у тебя трофеев серий PokerMatch?

- Так, сейчас посчитаем. Получается 15 кубков и 7 медалей, включая те, что уже заработал на Lockdown Series. Но я не планирую сбавлять обороты и надеюсь, что смогу наконец-то завезти Мейн на серии!

- Дай свой рецепт, как тащить крутые турниры?

- Тут не скажу чего-то оригинального. Много работайте над игрой! Как именно? Могу сказать про себя: заниматься с айсимайзером, смотреть финалки с открытыми картами, которых полным-полно в YouTube, разбирать раздачи с опытными игроками. Ну и важно восстанавливаться во время игры и после сессий, чтобы стараться показывать свою оптимальную игру всё время. Это, конечно, идеальный вариант, который в реальности сложно выдержать. Но стремиться к нему нужно обязательно!

Интервью подготовил Евгений Смертенко