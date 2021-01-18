Зимняя серия онлайн-турниров Lockdown Series на PokerMatch вышла на финишную прямую. На старте заключительной недели соревнований рум уже может похвастаться несколькими мульти-чемпионами, среди героев и стример PokerMatch.

Влад "Betman95", который является стримером украинского покер-рума, в рамках Lockdown Series уже успел получить один трофей и 2 медали. "Betman95" продемонстрировал свои навыки не только в Холдеме, где дважды приходил к финишу первым. Влад также не имел равных в одном из ивентов из пяти-карточной Омахи.

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А вот игрок с ником "tota" специализируется прежде всего на Китайском покере, в турнирах по этой дисциплине он получил аж 4 победы. С именами других победителей и суммой выплат для чемпионов Lockdown Series можно ознакомиться на официальном сайте PokerMatch.

Список триумфаторов зимней серии пополнится в конце этой недели. По традиции, ежедневно на PokerMatch будет проходить по 4 турнира Lockdown Series. Апогеем серии будут Главные события по OFC, Омахе и Холдему, которые состоятся в конце недели. В последнем Main Event разыграют как минимум миллион гривен, а бай-ин составит всего 500 гривен.