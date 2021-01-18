Зимова серія онлайн-турнірів Lockdown Series на PokerMatch вийшла на фінішну пряму. На старті заключного тижня змагань маємо уже кілька мульти-чемпіонів, є серед героїв і стрімер PokerMatch.

Влад "Betman95", який є стрімером українського покер-руму, в рамках Lockdown Series вже встиг здобути один трофей і 2 медалі. "Betman95" продемонстрував свої навички не лише у Холдемі, де двічі приходив до фінішу першим. Влад також не мав рівних в одному із івентів із п’яти-карточної Омахи.

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А от гравець із ніком "tota" спеціалізується, насамперед, на Китайському покері, в турнірах у цій дисципліні він здобув аж 4 перемоги. З іменами інших переможців та сумою виплат чемпіонів Lockdown Series можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch.

Список тріумфаторів зимової серії поповниться в кінці цього тижня. За традицією, щоденно на PokerMatch відбуватимуться по 4 турніри Lockdown Series. Апогеєм серії будуть Головні події із OFC, Омахи і Холдему, які відбудуться наприкінці тижня. В останньому Main Event розіграють щонайменше мільйон гривень, а бай-ін становитиме лише 500 гривень.