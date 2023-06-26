Усім номінанти виконали головні умови: досягти 40-річного віку, грають на високих лімітах, показуючи хороші результати, а також зробити істотний внесок в індустрію.

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Як і торік, головні претенденти ті ж самі. Хто потрапить до Зали слави покеру, стане відомо 13 липня. Явного лідера у списках немає, деякі гравці зуміли виграти браслет WSOP вже цього літа та продовжують боротися на Світовій серії покеру прямо зараз.

Список фіналістів на включення до Зали слави покеру-2023

Джош Ар'є – нещодавно отримав 5-й браслет WSOP, був гравцем року на WSOP-2021;

Джеремі Осмус – власник 6 браслетів WSOP;

Тед Форрест – регуляр кеш-ігор, виграв 6 браслетів WSOP;

Кеті Ліберт – одна з найкращих жінок у покері, має браслет WSOP;

Майк Матусов – володар 4 браслетів WSOP та один із кращих гравців 2000-х;

Лон Макіхерн та Норман Чад – дует легендарних коментаторів WSOP;

Брайан Раст – цього літа виграв 6-й браслет WSOP;

Метт Севідж – відіграв важливу роль у створенні єдиних правил турнірного покеру;

Ісай Шейнберг – засновник одного з найбільших онлайн покер-румів;

Білл Сміт – колишній чемпіон світу та легендарний гравець.

Обиратимуть переможця члени Залу слави покеру. Ім'я нової "покерної ікони" оголосять 13 липня, коли визначиться фінальний стіл Main Event WSOP-2023.