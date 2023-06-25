Турнір WSOP з Омахи з бай-іном 10 000 доларів зібрав 731 вхід. У фінальний день пройшли 5 гравців, серед яких лідерство втримував Станіслав Галатенко. Український покерист мав 45% усіх фішок турніру.

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На жаль, фінальна стадія браслетного івенту не склалася для українця. Перший "аут" за столом оформив саме Галатенко, який вибив китайського гравця Пенґа Шана. Але розвинути успіх киянину не вдалося.

Уже через 40 хвилин Луї Гарза, який розпочинав фінальний день з найкоротшим стеком, святкував перемогу. Для українця вирішальної стала роздача у 3-максі проти Артура Морріса. Американець виставився на флопі з топ-парою проти двох пар Галатенка за банк понад 20 ББ.

На тьорні суперник отримав другу старшу пару, залишивши українця практично ні з чим. У наступній роздачі киянин програв залишки стеку. Третє місце принесло Станіславу Галатенку покерний бест-кеш 570 300 доларів, але браслет Світової серії був аж занадто близько.

Чемпіон турніру робить пропозицію своїй дівчині / Фото PokerNews

Головний трофей виграв Ап Гарза, який починав фінальний стіл зі стеком лише 19 ББ. Чемпіон отримав понад 1 300 000 доларів призових. Одразу після перемоги американець зробив пропозицію своїй дівчині, які відповіла мільйонеру "так".