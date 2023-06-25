Турнир WSOP по Омахе с бай-ином 10 000 долларов собрал 731 вход. В финальный день прошли всего 5 игроков, среди которых уверенное лидерство удерживал Станислав Галатенко. У него было 45% всех фишек турнира.

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К сожалению, финальная стадия браслетного ивента не сложилась для украинца. Первый "аут" за столом оформил Галатенко, выбивший из турнира китайского игрока Пенга Шана. Но развить успех нашему покеристу не удалось.

Уже через 40 минут Луи Гарза, начинавший финальный день с самым коротким стеком, праздновал победу. Для украинца решающая раздача произошла в 3-максе против Артура Морриса. Американец выставился на флопе с топ-парой против двух пар Галатенко за банк чуть более 20 ББ.

На тёрне соперник получил вторую старшую пару, оставив украинца практически ни с чем. В следующей раздаче киевлянин проиграл остатки стека. Третье место принесло Станиславу Галатенко бест-кэш в покере 570 300 долларов, но браслет Мировой серии невероятно близок.

Чемпион турнира делает предложение своей девушке / Фото PokerNews

Главный трофей выиграл Ап Гарза, который начинал финальный стол со стеком всего 19 ББ. Чемпион заработал более 1 300 000 долларов призовых. Сразу после победы американец сделал предложение своей девушке, которая ответила миллионеру "да".