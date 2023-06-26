Всем номинантам нужно было выполнить несколько главных условий: достичь 40-летнего возраста, играть на высоких лимитах, показывая хорошие результаты, а также внести существенный вклад в индустрию.

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Как и в прошлом году, главные претенденты на титул те же. Кто попадет в Зал славы покера, объявят 13 июля. Явного лидера в списках нет, некоторые игроки сумели выиграть браслет WSOP уже этим летом и продолжают бороться на Мировой серии покера прямо сейчас.

Список финалистов на включение в Зал славы покера-2023

Джош Арье – этим летом выиграл 5-й браслет WSOP, был игроком года на WSOP-2021;

Джереми Осмус – обладатель 6 браслетов WSOP;

Тед Форрест – регуляр кэш-игр, выиграл 6 браслетов WSOP;

Кэти Либерт – одна из лучших женщин в покере, выигрывала браслет WSOP;

Майк Матусов – обладатель 4 браслетов WSOP и один из лучших игроков 2000-х;

Лон Макихерн и Норман Чад – дуэт легендарных комментаторов WSOP;

Брайан Раст – несколько дней назад выиграл 6-й браслет WSOP;

Мэтт Сэвидж – сыграл ключевую роль в создании единых правил турнирного покера;

Исай Шейнберг – основатель крупнейшего онлайн покер-рума;

Билл Смит – бывший чемпион мира и легендарный игрок.

Выберут победителя действующие члены Зала славы покера. Объявят имя новой "иконы покера" 13 июля, когда определится финальный стол Main Event WSOP-2023.