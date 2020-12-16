PokerMatch удруге поспіль став лауреатом престижної премії LoginCasino Awards.

Сьогодні стали відомі лауреати престижних премій онлайн-івенту LoginCasino Awards, який визначає найкращі компанії в гральному бізнесі.

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Найбільший український рум PokerMatch впевнено посів перше місце в категорії "Найкращий рум для новачків", обійшовши чимало конкурентів.

Хочемо подякувати всім, хто віддав свої голоси за нас. PokerMatch постійно розвивається і багато робить для популяризації покеру в Україні, — прокоментували підсумки голосування в компанії. — Покерні новачки та профі завжди можуть знайти у нас гру собі до смаку, отримати бонуси й відточити свою майстерність. Перемога в голосуванні підтверджує, що ми на правильному шляху.



LoginCasino Awards. Фото: PokerMatch

І справді: наразі важко уявити рум, який був би настільки привітним до гравців. На сайті покер-руму є величезна кількість навчальних матеріалів, а на стрімах, які проводяться на каналі в Twitch, можна отримати цінні поради від професійних гравців. Варто спробувати й оцінити самим.

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