PokerMatch во второй раз подряд стал лауреатом престижной премии LoginCasino Awards.

Сегодня стали известны лауреаты престижных премий онлайн-ивента LoginCasino Awards, который определяет лучшие компании в игорном бизнесе.

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Крупнейший украинский рум PokerMatch уверенно занял первое место в категории "Лучший рум для новичков", обойдя немало конкурентов.

Хотим поблагодарить всех, кто отдал свои голоса за нас. PokerMatch постоянно развивается и много делает для популяризации покера в Украине, – прокомментировали итоги голосования в компании. – Покерные новички и профи всегда могут найти у нас игру себе по вкусу, получить бонусы и отточить свое мастерство. Победа в голосовании подтверждает, что мы на правильном пути.



LoginCasino Awards. Фото: PokerMatch

И действительно: пока трудно представить рум, который был бы настолько приветливым к игрокам. На сайте покер-рума есть огромное количество учебных материалов, а на стримах, которые проводятся на канале в Twitch, можно получить ценные советы от профессиональных игроков. Стоит попробовать и оценить самим.

Регистрируйтесь на PokerMatch, получайте до 2500 гривен на счет и покоряйте вершины спортивного покера!