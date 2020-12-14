land_seal выиграл два турнира за вечер, а Стас "shrekpoker91" стал самым титулованным игроком в истории PokerMatch.

Игроки крупнейшего рума PokerMatch продолжают бить рекорды. Не прошло и половины турниров серии Cocktail PONT, а история украинского покера пополнилась очередными крутыми достижениями. За 40 прошлых ивентов покеристы разделили более 9 500 000 гривен и определили имена новых победителей.

Спортсмен с ником bezpaniki стал первым трехкратным чемпионом, land_seal выиграл два турнира за один вечер... Неплохо, но Стас "shrekpoker91" Галатенко переплюнул их всех. Мало того, что он также завоевал три награды текущей серии, так еще и стал самым титулованным игроком в истории PokerMatch! 24 трофея! Это что-то невероятное!

Теперь в списке двукратных чемпионов находятся ava, xa7fx, land_seal и ауо, а bezpaniki и shrekpoker91 лидируют с тремя титулами в карманах.



Стас "shrekpoker91" Галатенко / фото: PokerMatch

Но и это не все! shrekpoker91 лидирует еще и в акции "Cocktail Турниромания" с призовым фондом 500 000 гривен и, похоже, не собирается сдавать позиции. Его ближайшим преследователям придется хорошо потрудиться, чтобы подняться на первую строчку таблицы. Вот это доминация!

На этой неделе мы узнаем имена новых победителей, которые разделят призовой фонд в как минимум 5 375 000 гривен. Как знать, возможно, кое-кто из них превзойдет достижения звездных игроков? Увидим!

Ознакомиться со списками победителей серии и предстоящих турниров, а также прочитать интересные интервью с рекордсменами можно на официальной странице PokerMatch.

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