land_seal виграв два турніри за вечір, а Стас "shrekpoker91" став найтитулованішим покеристом в історії PokerMatch.

Гравці найбільшого руму PokerMatch продовжують бити рекорди. Не минуло й половини турнірів серії Cocktail PONT, а історія українського покеру поповнилася черговими крутими досягненнями. За 40 минулих івентів покеристи розділили більш ніж 9 500 000 гривень і визначили імена нових переможців.

Спортсмен із ніком bezpaniki став першим триразовим чемпіоном, land_seal виграв два турніри за один вечір… Непогано, але Стас "shrekpoker91" Галатенко переплюнув їх усіх. Мало того що він також завоював три нагороди поточної серії, так ще й став найтитулованішим гравцем в історії PokerMatch! 24 трофеї! Це щось неймовірне!

Тепер у списку дворазових чемпіонів знаходяться ava, xa7fx, land_seal та аyo, а bezpaniki та shrekpoker91 лідирують із трьома титулами в кишенях.



Стас "shrekpoker91" Галатенко / фото: PokerMatch

Але й це не все! shrekpoker91 лідирує ще й в акції "Cocktail Турніроманія" з призовим фондом 500 000 гривень і, схоже, не збирається здавати позиції. Його найближчим переслідувачам доведеться добре попрацювати, щоб піднятися на першу сходинку таблиці. Оце так домінація!

На цьому тижні ми дізнаємося імена нових переможців, які розділять призовий фонд у як мінімум 5 375 000 гривень. Хтозна, можливо, дехто з них перевершить досягнення зіркових гравців? Побачимо!

Ознайомитися зі списками переможців серії й майбутніх турнірів, а також прочитати цікаві інтерв’ю з рекордсменами можна на офіційній сторінці PokerMatch.

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