Українець зупинився за крок від "підкорення" Ірландії – солідний успіх Віталія Кризи

Irish Poker Open – одна з найпопулярніших покерних серій старого світу. Українські гравці нечасто дістаються аж до "зеленого" острова, але цьогоріч представники синьо-жовтого прапора все ж мають чим похвалитися.

Irish Poker Open-2024 стартував 25 березня і триватиме до 1 квітня. Вже завершилися кілька турнірів серії, і фіналістом одного з них вдалося стати нашому земляку Віталію Кризі.

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Змагання No Limit Holdem – Americas Cup з бай-іном 350 євро зібрали майже 500 входів, а призовий фонд зовсім трохи не дотягнув до 150 тисяч євро. Попри чималу кількість серйозних опонентів, українець зумів пробитися до хедз-апу, де він зійшовся із Міхалом Гававкою.

Останній суперник все ж виявився не по зубах Віталію. Однак, і за друге місце Криза отримав солідні 20 932 євро призових. Переможцеві дісталося на 6 тисяч більше.

Додамо також, що Irish Poker Open-2024 не минає без зіркових гостей. Зокрема, у події Irish Open High Roller 8-Max з бай-іном 5 тисяч євро перемога дісталася популярному стрімеру Паркеру "Tonkaaaa" Талботу. За свій успіх він заробив 134 тисячі євро.

Український успіх в Лас-Вегасі

Відомий український професіонал Камель Мохаммад посів третю сходинку турніру з Омахи у рамках престижної серії PokerGo Tour у Лас-Вегасі, за що отримав понад 58 тисяч призових.