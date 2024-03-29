Украинец остановился в шаге от "покорения" Ирландии – солидный успех Виталия Кризы

Irish Poker Open – одна из самых популярных покерных серий старого мира. Украинские игроки нечасто добираются до "зеленого" острова, но в этом году представителям сине-желтого флага все же есть чем похвастаться.

Irish Poker Open-2024 стартовал 25 марта и продлится до 1 апреля. Уже завершились несколько турниров серии, и финалистом одного из них удалось стать нашему земляку Виталию Кризе.

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Соревнования No Limit Holdem – Americas Cup с бай-ином 350 евро собрали почти 500 входов, а призовой фонд совсем немного не дотянул до 150 тысяч евро. Несмотря на немалое количество серьезных оппонентов, украинец сумел пробиться в хедз-ап, где он сошелся с Михалом Гававкой.

Последний соперник все же оказался не по зубам Виталию. Однако, и за второе место Криза получил солидные 20 932 евро призовых. Победителю досталось на 6 тысяч больше.

Добавим также, что Irish Poker Open-2024 не обходится без звёздных гостей. В частности, в событии Irish Open High Roller 8-Max с бай-ином 5 тысяч евро победа досталась популярному стримеру Паркеру "Tonkaaaa" Талботу. За свой успех он заработал 134 тысячи евро.

Украинский успех в Лас-Вегасе

Известный украинский профессионал Камель Мохаммад занял третье место турнира по Омахе в рамках престижной серии PokerGo Tour в Лас-Вегасе, за что получил более 58 тысяч призовых.