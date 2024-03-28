Турнір PLO Progressive Bounty з недешевим вхідним квитком за 5 100 доларів зібрав 139 входів, що дозволило сформувати призовий фонд у майже 700 тисяч баксів.

До теми Український десант плідно висадився у Чехії: підсумки Dach Masters Poker Open

До призової зони потрапили 20 покеристів з мінімальною виплатою у 6 255 доларів. Серед цієї двадцятки було аж 15 представників Сполучених Штатів Америки, і четверо з них дісталися фінального столу. Доповнили американську компанію українець Камель Мохаммад та Рональд Кейзер з Нідерландів. Цікаво, що обоє гостей Лас-Вегасу змогли у підсумку потрапити на умовний подіум.

Камель фінішував третім, не дотягнувши своє флеш-дро. Українцеві дісталися солідні 58 780 доларів призових. У хедз-апі ж Кейзер в неймовірному стилі зумів обіграти останнього з американців Джоша Ар’є, у якого перед початком фінальної дуелі була перевага за стеком 8:1! Для Рональда це вже друга перемога на PGT.

Результати фінального столу PLO Progressive Bounty

Рональд Кейзер (Нідерланди) – 160 275 доларів Джош Ар’є (США) – 111 275 Камель Мохаммад (Україна) – 58 780 Бруно Фурт (США) – 48 360 Бен Ламб (США) – 30 020 Блейк Хансон (США) – 28 850

Худнути і заробляти

Відомий український покерний стрімер Іраклій Chufffa розпочав челендж, у рамках якого планує за 100 днів виграти у покер 10 тисяч доларів та скинути 10 кілограмів зайвої ваги.