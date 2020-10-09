У неділю на PokerMatch пройде відразу шість Мейн Івентів у різних покерних дисциплінах.

Час для вирішального нокаутуючого удару настав, адже у неділю, 11 жовтня, на PokerMatch пройде відразу шість Головних подій крутої серії Boom-Boom PKO – Micro Main Events та Main Events. Загальний призовий фонд цих турнірів складе 2 450 000 гривень, а їхні чемпіони отримають іменні пояси!

Блиснути покерними навичками зможуть не тільки досвідчені спортсмени, а й абсолютні новачки. Спеціально для шанувальників демократичних бай-інів пройде три Micro Main Events із Холдему, 5-карточної Омахи та OFC зі стартовим внеском всього в 220 гривень. І це при тому, що гарантований призовий фонд знаходиться на позначці 50 000 гривень! Є за що поборотися!

Ну а головний «шматок пирога» буде розіграно у Main Events з бай-іном 2200 гривень. Майстри старого доброго Холдему змагатимуться за гарантію аж у 1 500 000 гривень! Досить смачний призовий фонд, чи не так?

Крім того, на любителів уболівати за стрімерів та амбасадорів PokerMatch чекає незабутнє видовище. Під час Main Event із Холдему, який розпочнеться 11 жовтня о 20:00 за київським часом, представники найкращого українського покер-руму змагатимуться між собою!

Покеристи будуть транслювати власну гру у Головній події на Twitch, і ви можете зробити ставку на те, хто ж з них виявиться сильнішим. Ті з вас, хто зробить свій вибір, будуть автоматично зареєстровані у фріролі Boom-Boom Battle Freeroll, який пройде 12 жовтня. Деталі дивіться на офіційному сайті PokerMatch!

Отже, добре забинтуйте свої кулаки і вицілюйте щелепи суперників по віртуальних столах, адже бій точно не буде нудним! Нагадуємо, що 20 найкращих нокаутерів за підсумками серії розіграють між собою додаткову нагороду в розмірі 200 000 гривень!

Також ви все ще маєте можливість отримати квиток на After Party фрірол, в якому буде розіграно 100 000 гривень! Для цього потрібно внести бай-інів у титульні турніри (і сателіти до них) на суму від 10 000 гривень до кінця серії!

Це буде славна битва, яка точно увійде в історію українського покеру! Щасти!

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