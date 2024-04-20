Легендарний техаський покерист і член Зали слави покеру Крендел Аддінгтон помер у віці 85 років. Американець був однією з центральних фігур у Безлімітному Холдемі на зорі Світової серії покеру і став її рекордсменом.

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Крендел Аддінгтон (справа) / Фото PokerNews

Крендел Аддінгтон – єдиний покерист в історії, який потрапляв за фінальний стіл Головної події WSOP сім років поспіль. Звісно, трапилось це у 70-х роках роках минулого століття, коли кількість учасників була невеликою, але і опозиція тоді була неймовірно складною.



Крендел Аддінгтон (зліва) і Дойл Брансон (справа) / Фото PokerNews

Аддінгтон сперечався із легендами – Джонні Мосом, Томасом Престоном та Дойлом Брансоном, який пішов з життя минулого року. Зрештою, як і представники знаменитого тріо, Крендел Аддінгтон увійшов до Зали слави світового покеру в 2005 році за відданість грі та її популяризацію.