Легендарный техасский покерист и член Зала славы покера Крендел Аддингтон умер в возрасте 85 лет. Американец был одной из центральных фигур в Безлимитном Холдеме на заре Мировой серии покера и стал ее рекордсменом.

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Крендел Аддингтон (справа) / Фото PokerNews

Крендел Аддингтон – единственный покерист в истории, который попадал за финальный стол Главного события WSOP семь лет подряд. Конечно, случилось это в 70-х годах прошлого века, когда количество участников было небольшим, но и оппозиция тогда была невероятно сложной.



Крендел Аддингтон (слева) и Дойл Брансон (справа) / Фото PokerNews

Аддингтон спорил с легендами – Джонни Мосом, Томасом Престоном и Дойлом Брансоном, который ушел из жизни в прошлом году. В конце концов, как и представители знаменитого трио, Крендел Аддингтон вошел в Зал славы мирового покера в 2005 году за преданность игре и ее популяризацию.