Власне, 25-річний Гарсія – одна з головних зірок сучасного боксу. До 2023 року Раян не мав за спиною жодної поразки на профі-рингу, вигравши 23 поспіль поєдинки. Зупинити його вдалося лише іншому зірковому американцю Джервонті Девісу.

До теми "Це хлопчик!" Покерист пожертвував стеком, щоб підтримати породіллю

Після тієї невдачі Гарсія трохи втратив у статусі, тож до поєдинку проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні підходив як відвертий аутсайдер. Ба більше, перед боєм Раян не вписався в ліміт вагової категорії, тож не міг претендувати на чемпіонський пояс суперника. Однак, поєдинок опоненти все ж вирішили провести, хай і не титульний.

Хейні, нагадаємо, у 2023 році перемагав Василя Ломаченка і досі не мав жодної поразки у кар’єрі – 31 одна перемога. Тепер це змінилося. Гарсія, попри те, що йому практично не давали шансів на успіх ні фахівці, ні букмекери, тричі відправляв Девіна у нокдаун. Гонг Хейні усе таки почув на ногах, але більшість суддів віддала перемогу Гарсії. Один з рефері, щоправда, якимось дивом нарахував нічию – 114:110, 115:109, 112:112.

Хай там як, перемога за Раяном, який тепер з чистою совістю може готуватися до WSOP, що стартує у травні. У Головній події Світової серії у 2023 році він фінішував на 566-му місці з понад 10 тисяч учасників та заробив 32 500 доларів.

Станова тяга та успіх в покері

Зіркова покеристка Крістен Фоксен розповіла про те, наскільки важливою частиною її успіхів є здоровий спосіб життя, зокрема, робота у тренажерному залі.