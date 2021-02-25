Німецький професіонал Федор Хольц готовий зіграти з "Limitless" хедз-ап поєдинок.

Нагадаємо, Віктор запросив на матч Стефана Буракова. Хлопці грають в Безлімітний Холдем з блайндами 50/100 доларів.

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Ця дуель наразі є справжньою катастрофою для Маліновського: суперники ще не зіграли й 15 тисяч роздач (із 50 тисяч регламентованих), а він уже заліз у просто страшний мінус — 384 тисячі доларів!

Окрім коштів "Stefan11222" завдав суперникові ще й репутаційного удару. Чимало вболівальників перестали вважати Віктора акулою покеру.

Схоже, й суперники тепер не бояться "Limitless". Федор Хольц витримав півторарічну паузу і аж тепер вирішив прийняти виклик Маліновського:

Привіт, Вікторе! Бачу, тебе "розмотує" Стефан в хедз-ап челленджі. Як ти там? Мені дуже шкода. Поки Стефан не обнулив тебе, хочу повернутися до твоєї пропозиції, коли ти кинув мені виклик на подкасті у Джо Інграма. Ну, ти говорив, що готовий грати зі мною за будь-якими ставками, коли завгодно і навіть п'яним. Окей, погнали — кидаю тобі виклик.

Реакція "Limitless" поки що невідома. Грати два матчі одночасно — то, звісно, погана ідея, але відмучивши поєдинок зі Стефаном, Віктор цілком може спробувати повернути свої гроші та репутацію, зустрівшись з Хольцом.