Немецкий специалист Федор Хольц готов сыграть с "Limitless" хедз-ап поединок.

Напомним, Виктор пригласил на матч Стефана Буракова. Парни играют в Безлимитный Холдем с блайндами 50/100 долларов.

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Эта дуэль сейчас является настоящей катастрофой для Малиновского: соперники еще не сыграли и 15 тысяч раздач (из 50 тысяч регламентированных), а он уже залез в просто страшный минус – 384 тысячи долларов!

Кроме денежного, "Stefan11222" нанес сопернику еще и репутационный удар. Немало болельщиков перестали считать Виктора акулой покера.

Похоже, и соперники теперь не боятся "Limitless". Федор Хольц выдержал полуторагодичную паузу и только теперь решил принять вызов Малиновского:

Привет, Виктор! Вижу, тебя "разматывает" Стефан в хедз-ап челлендже. Как ты там? Мне очень жаль. Пока Стефан не обнулил тебя, хочу вернуться к твоему предложению, когда ты бросил мне вызов на подкасте у Джо Инграма. Ну, ты говорил, что готов играть со мной на любых ставках, когда угодно и даже пьяным. Окей, погнали – бросаю тебе вызов.

Реакция "Limitless" пока неизвестна. Играть два матча одновременно – это, конечно, плохая идея, но завершив поединок со Стефаном, Виктор вполне может попытаться вернуть свои деньги и репутацию, встретившись с Хольцем.