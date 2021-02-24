В онлайне финишировал очередной покерный турнир для игроков с глубоким банкроллом. Большинство участников выложили за вход по 10 300 долларов, а вот чемпиону бай-ин обошелся в 10 раз дешевле.

Игрок с ником "Ferrariman" отобрался в турнир хайроллеров через сателлит за 1000 долларов и в итоге в 452 раза увеличил собственные инвестиции. За финальным столом австриец показал уверенную игру и дошел до конца, составив достойную конкуренцию звездному составу соперников. В списке претендентов на титул оказались Виктор Малиновский, Никита Бодяковский, Юрий Дзивилевский, Сэм Гринвуд и Никлас Астедт.

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"Ferrariman" начал борьбу с шестым стеком, но, играя довольно тайтово, постепенно "наращивал мускулы". В конце концов, он добрался хедз-апа, где его соперником оказался маститый Виктор Малиновский. Белорус играл неплохо, но австрийцу гораздо лучше заходила карта. В решающей раздаче "Ferrariman" довершил дело, побив 77 оппонента карманными QQ.



Виктор Малиновский. Фото: hochgepokert.com

Вознаграждение для чемпиона – 452 886 долларов. Малиновский тоже не жалуется на выплату – 349 223 долларов. Тем более, учитывая провальный для белоруса челлендж против Стефана Буракова. В хедз-ап марафоне Виктор Малиновский на данный момент проигрывает уже почти 400 тысяч долларов.