В онлайні фінішував черговий покерний турнір для гравців із глибоким банкролом. Більшість його учасників виклали за вхід по 10 300 доларів, а от чемпіонові бай-ін обійшовся в 10 разів дешевше.

Гравець із ніком "Ferrariman" відібрався у турнір хайролерів через сателіт за 1000 доларів і в підсумку в 452 рази збільшив власні інвестиції. На фінальному столі австрієць дійшов до кінця, склавши гідну конкуренцію зірковому складу суперників. У списку претендентів на титул опинились Віктор Маліновський, Микита Бодяковський, Юрій Дзівілєвський, Сем Грінвуд та Ніклас Астедт.

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"Ferrariman" боротьбу на фіналці розпочав із шостим стеком, але, граючи доволі тайтово, поступово "нарощував м’язи". Зрештою, дістався хедз-апу, де його суперником виявився маститий Віктор Маліновський. Білорус грав непогано, але австрійцю значно краще заходила карта. У вирішальній роздачі "Ferrariman" довершив справу, побивши 77 опонента кишеньковими QQ.



Віктор Маліновський. Фото: hochgepokert.com

Винагорода для чемпіона – 452 886 доларів. Маліновський теж не нарікає на виплату – 349 223 доларів. Тим більше, зважаючи на провальний для білоруса челендж проти Стефана Буракова. В хедз-ап марафоні Віктор Маліновський на цю мить програє уже майже 400 тисяч доларів.