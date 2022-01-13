За словами Маліновського, усе геніально і просто. Хайролер на свята активно катав, тож йому не довелось боротись із власною лінню, аби знову повернутись у стрій.

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А от тим, кому таки знадобилась пауза, Маліновський радить виконувати просту техніку, яка миттю упорається із лінощами. Намітили собі ціль, зворотній відлік – 3, 2, 1 – і до праці. Аби підсилити ефект і остаточно повернути собі бойовий тонус, не завадить скористатись кулінарним рецептом від покерної зірки.

За словами Віктора Маліновського, ніщо так не бадьорить, як какао чи гарячий шоколад з молоком або вершками, приправлений кокосовим маслом і коричневим цукром. Це практично незамінний помічник білоруського покериста під час ігрової сесії. У тих, хто добре знає Віктора, слова хайролера викликають посмішку. Маліновський ніколи не приховував, що частенько грав "під мухою".