У новому сезоні PokerGO Cup Ніка Петранджело не зупинити. Від початку 2022 року він виграв одразу два турніри з бай-інами 50 000 та 100 000 доларів, а тепер блискуче виступив у ще одній події за 25 000 доларів.

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У турнірі PokerGO Cup №5 було зроблено 41 вхід. Це дозволило сформувати призовий фонд у розмірі 1 025 000 доларів. Завдяки черговій перемозі у дорогому івенті Петранджело піднявся на 24-й рядок всесвітнього рейтингу за здобутими призовими у кар'єрі та на 6 місце у лідерборді PokerGO Cup.

Турнір за участю Петранджело також запам'ятався глядачам дуже рідкісним явищем у покері. Дилер примудрився розкласти дивовижний борд – стріт флеш у точній послідовності комбінації. Імовірність виходу такої дошки 0,0000128% або 1 раз із 7 768 184 роздач.



Стріт-флеш на дошці / Фото з трансляції pgt.com

Якщо рахувати перемоги Ніка Петранджело з вересня 2021 року, то в офлайн-турнірах за цей час він отримав уже 5 600 000 доларів.