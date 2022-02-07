Більшість гравців дбайливо ставиться до своєї репутації, але є й такі, хто намагається заробити легкі гроші, не соромлячись використовувати чити для покеру, а також інші схеми шахрайства.

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Гравець під псевдонімом Skillsrocks, можливо, не підозрював, що в казино Hustler ведеться пряма трансляція з відкритими картами. Деякі роздачі за кеш-столом 10/20 доларів, у яких його взагалі не мало бути, він чомусь грав та навіть перемагав у них. Незабаром поведінка Skillsrocks привернула особливу увагу коментаторів трансляції.

У великій роздачі з двома парами на руках він підозріло швидко відправив свої карти у пас ще на тьорні. Річ у тому, що у третього учасника роздачі, який сидів ліворуч від Skillsrocks, на той момент закрився стріт. У мережі відразу почали бурхливо обговорювати цю роздачу. Детальний аналіз моментів за участю Skillsrocks зробив блогер Алекс Дювалл.

Аналіз поведінки Skillsrocks за покерним столом: дивіться відео

Казино Hustler миттєво зробило заяву, повідомивши, що гравець більше не зможе з'являтися у стінах закладу.