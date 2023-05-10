Ілля Коробкін отримав популярність у кіберспорті ще до того, як його визнали офіційним видом спорту в Україні. Спочатку "ALOHADANCE" грав під маловідомими тегами, а коли приєднався до великих організацій, то пройшов шлях від учасника чемпіонату світу до гравця, який "розлюбив" доту.

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У 2017 році харків'янин завершив кар'єру, періодично продовжував виступати у різних командах. У житті відомого кіберспортсмена з'явилася нова пристрасть – покер. Тепер на своєму твіч-каналі, де понад 794 000 фоловерів, "ALOHADANCE" тішить аудиторію покерними стримами.

Кілька місяців тому Ілля Коробкін виграв престижний трофей "живої" серії EPT у Парижі, а тепер оформив ще й бест-кеш в онлайні. Зараз триває престижна серія SCOOP, де один із титульних турнірів підкорився колишньому кіберспортсмену.

"ALOHADANCE" виграв подію з бай-іном 1 050 доларів на 572 входи. Перед початком другого ігрового дня Ілля Коробкін написав у своєму телеграм-каналі, що сесія може стати легендарною. Його слова повністю справдилися. Українець пробився за фінальний стіл, де продовжував прокладати шлях до перемоги.

Хедз-ап із бразильцем Фабіано Ковальскі був дуже напруженим. Ситуація мінялася кілька разів, але у найвідповідальніший момент успіх був на боці українського покериста. Ключовою стала роздача з А10 проти JQs суперника у 3-бет поті.

Перемога на SCOOP принесла Іллі Коробкіну рекордні 100 900 доларів призових. До цього його найкращим результатом в онлайні були 74 000 доларів за 2 місце в EPT Online 2020.