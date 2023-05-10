Илья Коробкин обрёл популярность в киберспорте ещё до того, как этот вид спорта официально признали в Украине. Сначала "ALOHADANCE" играл под малоизвестными тегами, а когда присоединился к крупным организациям, то прошёл путь от участника чемпионата мира до игрока, разлюбившего доту.

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В 2017 году харьковчанин завершил карьеру, хотя периодически продолжал выступать в разных командах. Но в жизни известного киберспортсмена появилась новая страсть – покер. Теперь на его твич-канале, где более 794 000 фолловеров, "ALOHADANCE" радует свою аудиторию покерными стримами.

Несколько месяцев назад Илья Коробкин впервые выиграл престижный трофей живой серии EPT в Париже, а вчера оформил свой бест-кэш в онлайне. Сейчас проходит престижная серия SCOOP, в рамках которой один из титульных турниров покорился украинскому игроку.

"ALOHADANCE" выиграл событие с бай-ином 1 050 долларов, где было сделано 572 входа. Перед началом второго игрового в своём телеграм-канале Илья написал, что сессия может стать легендарной. Так и случилось. Бывший киберспортсмен пробился за финальный стол, где продолжал прокладывать путь к победе.

Хедз-ап с бразильцем Фабиано Ковальски получился очень напряжённым. Ситуация менялась несколько раз, но в самый решающий момент удача была на стороне украинца. Ключевой стала раздача с А10 против JQs соперника в 3-бет поте.

Победа на SCOOP принесла Илье Коробкину рекордные 100 900 долларов призовых. До этого его лучшим результатом в онлайне было 74 000 долларов за 2 место на EPT Online 2020.