Турнір із бай-іном 10 300 доларів зібрав 212 входів, що дозволило перебити гарантію більш як удвічі. Склад фінального столу підібрався серйозний. Лідирував із великим відривом відомий польський покер-про Віктор Маліновський зі стеком 129 ВБ.

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Андрій Новак стартував із восьмим стеком, маючи 14,6 ВБ. Проте саме українцю вдалося вийти у хедз-ап, де його суперником став навіть не Маліновський. На стадії 6-макс поляк програв "монетку" з дамами проти АК Оттомара Ладви, після чого естонець господарював за столом.

На старті хедз-апа Ладва мав колосальну перевагу за фішками над Новаком. Однак і тут українцеві вдалося нав'язати боротьбу. Після 20 хвилин напруженої битви "STiger" зважився на відважний блеф, але суперник топ-пару не викинув.

Думав, якщо займу 7 місце, то буду задоволений. Якщо вище 6 місця – взагалі супер. В останній роздачі були думки зупинитися на рівері. Але в будь-якому разі вдячний всім, хто за мене вболівав. Приємно, коли тебе підтримують, – заявив Андрій Новак після турніру.

Оттомар Ладва став 3-разовим чемпіоном Super Millions, отримавши 428 624 долари. Андрій Новак вдруге виборов звання раннер-апа цього турніру, додавши собі у скарбничку призових ще 330 514 доларів.