У турнірах Європейського покерного туру змагаються найсильніші гравці континенту. Протягом двох тижнів у стінах Monte Carlo Bay кипіли справжні покерні пристрасті. Найцікавіші події транслювалися наживо.

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Українці вкотре показали свій клас на міжнародній арені. Про це свідчать результати. Наші покеристи 17 разів потрапляли до призової зони різних турнірів серії EPT.

У Головній події EPT Monte Carlo, де призовий фонд перевищував 5 000 000 євро, четверо українців дісталися ITM. Олег Васильченко посів 10 місце, Ренат Богданов – 31 місце, Володимир Дрокін – 98 місце, а Сергій Баранов – 99 місце.

Призерами турніру Mystery Bounty з призовим фондом 464 360 євро стали: Євгенія Березюк (9 місце), Володимир Легкий (20 місце), Василь Забродський (36 місце), Олег Охотський (50 місце), Сергій Дудка (68 місце) та Євген Павленко (74 місце). Також в іншій події EPT Mystery Bounty з призовим фондом 1 163 448 євро за фінальним столом зіграв Ігор Ярошевський.

Успіхами відзначився Олег Охотський, який двічі зіграв за фіналкою турнірів Hyper Turbo Knockout. Ще двоє українців опинилися у призах NL Holdem. Це Олександр Злотник (8 місце) та Михайло Чекарєв (14 місце). Також Ренат Богданов став шостим у події 6 Hаnded, а Василь Забродський завоював "бронзу" у турнірі Senior.