Андрій "Kot_Spartac" Котельніков зупинився за крок від титулу в турнірі хайролерів за 10 300 доларів. Подія WSOP Circuit, попри солідний бай-ін, викликала чималий інтерес – 511 учасників сформували призовий фонд у 5,11 мільйона доларів.

Майбутній віце-чемпіон Андрій Котельніков боротьбу за фінальним столом розпочав у статусі одного із чип-аутсайдерів. Утім, вдала гра, насамперед, проти Хоакіна Мелогно дозволила росіянину продовжити боротьбу за титул. Уругвайця локальні невдачі не вибили із сідла, Мелогно за фіналкою упорався із п’ятьма суперниками, в тому числі і з Котельніковим у хедз-апі.

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"Kot_Spartac", утім, не надто засмутився, адже виграв свої рекордні призові в кар’єрі – 526 880 доларів. Успіх російського покериста неабияк потішив його численних уболівальників, серед яких було чимало бекерів, які викупили 75% часток виграшу Андрія. Чемпіон Хоакін Мелогно поповнив свій банкрол на 636 тисяч доларів.