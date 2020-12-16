Андрей "Kot_Spartac" Котельников остановился в шаге от титула в турнире хайроллеров за 10 300 долларов. Событие WSOP Circuit, несмотря на солидный бай-ин, вызвало немалый интерес – 511 участников сформировали призовой фонд в 5,11 миллиона долларов.

Будущий вице-чемпион Андрей Котельников начал борьбу за финальным столом в статусе одного из чип-аутсайдеров. Впрочем, удачная игра, прежде всего, против Хоакина Мелогно позволила россиянину продолжить борьбу за титул. Локальные неудачи не выбили уругвайца из седла, Мелогно управился с пятью соперниками по финалке, в том числе и с Котельниковым в хедз-апе.

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"Kot_Spartac", впрочем, не слишком расстроился, ведь выиграл свои рекордные призовые в карьере – 526 880 долларов. Успех российского покериста изрядно порадовал его многочисленных болельщиков, среди которых было немало бекеров, которые выкупили 75% долей выигрыша Андрея. Чемпион Хоакин Мелогно пополнил свой банкролл на 636 тысяч долларов.