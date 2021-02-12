Нещодавно покерну естафету від Дага Полка та Даніеля Негреану підхопили ще двоє відомих гравців. Хедз-ап битва на високих лімітах між Віктором Маліновським і Стефаном Бураковим розгортається за схожим сценарієм.

Суперники провели 4 сесії і росіянин Бураков наразі не залишає шансів своєму білоруському опоненту. За підсумками 4745 роздач Віктор Маліновський на дорахувався уже 169 517 доларів. Покеристи, нагадаємо, грають у Безлімітний Холдем 50/100 доларів. Наразі суперники відміряли собі дистанцію у 30 тисяч рук.

Читайте також: Пандемія відступає: живий покер все активніше повертається до Вегаса

"Limitless", утім, зважаючи на серйозний мінус, уже натякає "Stefan11222" на перегляд умов челенджу. Маліновський не проти зіграти загалом 50 тисяч роздач і піти на підвищення лімітів. Такий хід, вважають деякі гравці, є частиною хитрого плану білоруса. Мовляв, Бураков, окрилений успіхом на NL10K, може "потрапити у полон" у більш дорогій грі. Як би там не було, у кожного є можливість вийти із протистояння, якщо мінус одного із його учасників сягне мільйона доларів.