Губернатор штату Невада Стів Сайсолак анонсував послаблення карантинних умов для цілої групи закладів серед яких, зокрема, казино і покер-руми.

Щоправда, про повне скасування усіх обмежень поки не йдеться. Донедавна казино та покерні майданчики у Лас-Вегасі могли працювати лише на 25% від своєї максимальної потужності. Тобто, вони могли проводити лише невеличкі турніри, а задля того, щоб зіграти кеш доводилося добряче зачекати в черзі.

Читайте також: Програвши 1,2 мільйона баксів, Негреану викликав на матч чергового "монстра" покеру

Віднині покер-руми зможуть приймати 35% від максимуму своїх клієнтів, а вже у березні ця цифра виросте до 50%. Тож, якщо майданчик спроможний прийняти максимум 500 гравців, то вже наступного місяця він зможе одночасно впустити 250 покеристів. Наразі у Лас-Вегасі працюють лише 20 майданчиків для гри в покер, та із послабленням обмежень відкриватиметься усе більше закладів.

Американські політики прогнозують, що вже в квітні усі громадяни США матимуть вільний доступ до вакцини від COVID-19. Це дозволяє функціонерам у Лас-Вегасі сподіватися на відновлення роботи в повному обсязі наприкінці весни – початку літа. Відтак усе реальнішою стає можливість повернення до звичного живого формату Світової серії покеру вже у 2021 році.