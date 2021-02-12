Губернатор штата Невада Стив Сайсолак анонсировал ослабление карантинных условий для целой группы заведений среди которых, в частности, казино и покер-румы.

Правда, о полной отмене всех ограничений речь пока не идет. До недавнего времени казино и покерные площадки в Лас-Вегасе могли работать лишь на 25% от своей максимальной мощности. То есть, они могли проводить лишь небольшие турниры, а для того, чтобы сыграть кэш приходилось изрядно подождать в очереди.

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Отныне покер-румы смогут принимать 35% от максимума своих клиентов, а уже в марте эта цифра вырастет до 50%. Поэтому, если площадка способна принять максимум 500 игроков, то уже в следующем месяце он сможет одновременно впустить 250 покеристов. Сейчас в Лас-Вегасе работают лишь 20 площадок для игры в покер, и с ослаблением ограничений будет открываться все больше заведений.

Американские политики прогнозируют, что уже в апреле все граждане США будут иметь свободный доступ к вакцине от COVID-19. Это позволяет функционерам в Лас-Вегасе надеяться на возобновление работы в полном объеме в конце весны – начале лета. Поэтому все более реальной становится возможность возврата к привычному живому формату Мировой серии покера уже в 2021 году.