Проиграв 1,2 миллиона долларов, Негреану вызвал на матч очередного покерного "монстра"
Звездный и эпатажный канадский хайроллер Даниэль Негреану, похоже, так и не научился усмирять собственное эго.
Источник:CardsChat
Напомним, Даниэль разгомно проиграл хедз-ап дуэль Дагу Полку.
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Практически весь поединок продолжался при тотальном преимуществе американца. Многие покеристы критиковали канадца за такое низкопробное "представление". Среди них и Фил Хельмут.
И именно американского гиганта игры Негреану выбрал в качестве своего следующего оппонента. Даниэль даже не скрывал, что бросил вызов Хельмуту для того, чтобы поквитаться с ним за критику.
Отметим, что эта дуэль имеет все шансы стать еще популярнее, чем битва Негреану-Полк. Следует вспомнить, что недавно Фил очень уверенно разобрался с Антонио Эсфандиари. Хельмут – признанный мастер поединков тет-а-тет, поэтому, скорее всего, он будет большим фаворитом поединка с Даниэлем.
Однако, эксперты отмечают, что американец привык к коротким игровым дистанциям, а вот, скажем, матч из 25 тысяч раздач может показаться ему довольно утомительным.
Как бы там ни было, если Хельмут примет "приглашение" Негреану, мы можем стать свидетелями очередного громкого покерного противостояния!
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