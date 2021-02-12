Недавно покерную эстафету от Дага Полка и Даниэля Негреану подхватили еще два известных игроков. Хедз-ап битва на высоких лимитах между Виктором Малиновским и Стефаном Бураковым разворачивается по похожему сценарию.

Соперники провели 4 сессии и россиянин Бураков пока не оставляет шансов своему белорусскому оппоненту. По итогам 4745 раздач Виктор Малиновский на досчитался уже 169 517 долларов. Покеристы, напомним, играют в Безлимитный Холдем 50/100 долларов. Сейчас соперники отмерили себе дистанцию ​​в 30 000 рук.

Читайте также: Пандемия отступает: живой покер все активнее возвращается в Вегас

"Limitless", впрочем, учитывая серьезный минус, уже намекает "Stefan11222" на пересмотр условий челленджа. Малиновский не прочь сыграть в общем 50 000 раздач и пойти на повышение лимитов. Такой ход, считают некоторые игроки, является частью хитрого плана белоруса. Мол, Бураков, окрыленный успехом на NL10K, может "попасть в плен" в более дорогой игре. Как бы то ни было, у каждого есть возможность выйти из противостояния, если минус одного из участников достигнет миллиона долларов.