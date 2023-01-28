Відома покеристка зі скандалом вилетіла з турніру, спробувавши поцупити фішки – відео

Пауліна Льолігер, відома у покерному світі як "Poker Bunny", "відзначилася" у Головній події PCA. Засмутившись після вильоту у третій день турніру, дівчина втратила контроль над своїми емоціями.

Американська покеристка Пауліна Льолігер часто поводиться зухвало за покерним столом. Дівчина не соромиться підбирати відверті образи, любить розігрувати сцени та фліртувати з чоловіками-покеристами.

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Цього разу "Poker Bunny" викинула щось абсолютно нове. У третій день Мейн Івенту PCA з бай-іном 10 300 доларів розігрували баббла, ніхто не хотів покидати Головну подію прямо перед зоною ITM.

Даніель Кастодіо поставив Пауліну у скрутне становище, коли на рівері підібрав ставку під її олл-ін. Дівчина серйозно задумалася, але зрештою зробила кол та залишила турнір ні з чим.

Пауліна Льолігер намагалася вкрасти фішки: дивіться відео

Як ні в чому не бувало, Пауліна Льолігер пішла грати наступний турнір PCA Mystery Bounty за 3 000 доларів. Проте турнірний директор наздогнав "Poker Bunny" та попередив її про неналежну поведінку.

Льолігер залишається неоднозначною фігурою у покері. Декому її вчинки подобаються, інші вважають їх дитячими й дратівливими. Проте американська покеристка показує непогані результати у компанії професіоналів.