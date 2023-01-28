Известная покеристка со скандалом вылетела из турнира, попытавшись украсть фишки – видео

Паулина Лелигер, известная в покерном мире как "Poker Bunny", "отличилась" в Главном событии PCA. Расстроившись после вылета в третий в день турнира, девушка потеряла контроль над своими эмоциями.

Американская покеристка Паулина Лелигер часто ведёт себя вызывающе за покерными столами. Девушка не стесняется подбирать откровенные наряды, любит разыгрывать сцены и флиртовать с мужчинами-покеристами.

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На этот раз "Poker Bunny" сотворила что-то абсолютно новое. В третий день Мейн Ивента PCA с бай-ином 10 300 долларов продолжалась стадия баббла, никто не хотел покидать Главное событие прямо перед зоной ITM.

Даниэль Кастодио озадачил Паулину, когда по риверу сделал ставку под её олл-ин. Девушка серьёзно задумалась, но в итоге сделала колл и покинула турнир ни с чем.

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Как ни в чём не бывало Паулина Лелигер пошла играть следующий турнир PCA Mystery Bounty за 3 000 долларов. Однако турнирный директор догнал "Poker Bunny" и предупредил её о ненадлежащем поведении.

Паулина Лелигер остаётся неоднозначной фигурой в покере. Некоторым нравятся её поступки, а другие считают их детскими и раздражающими. Тем не менее американская покеристка показывает неплохие результаты среди профессионалов.