Покер глибоко проник у попкультуру, особливо, коли йдеться про кіно. Ще задовго до покерного буму і навіть до того як з'явилася Світова серія покеру, ця гра вже дебютувала на великому екрані.

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На основі рейтингу IMDb та відгуків покерних фанатів, PokerNews склав п'ятірку найкращих фільмів.

5. "Великий куш для маленької леді" / A Big Hand for the Little Lady (1966)

За 4 роки до того, як вперше відбулася Світова серія покеру, Warner Brothers випустила цей фільм. Можливо, для покерної аудиторії він застарів, але ті, хто любить класику, повинні отримати задоволення.

Це комедійний вестерн, де Мередіт, якого грає Генрі Фонда, подорожує зі своєю дружиною та дітьми. Чоловік перебуває у скрутному становищі, опинившись за покерним столом. Обставини складаються так, що втрутитися у гру доводиться його дружині Мері.

4. "Прогулянка по Міссісіпі" / Mississippi Grind (2015)

Після покерного буму було випущено багато фільмів, які зовсім не вразили фанатів цієї гри. Але всі чекали роботи, де покер буде представлений органічно та природно. Для багатьох очікування справдилися у 2015 році з появою драми "Прогулянка по Міссісіпі".

У ній розповідається про подорож Америкою двох картярів – старого та молодого. У них спільна ціль – сколотити собі статки. Драма з елементами комедії, тому ідеально підходить, щоб весело провести вечір.

3. "Цинциннаті Кід" / The Cincinnati Kid (1965)

Не так багато фільмів про покер є культовими, але "Цинциннаті Кід" саме такий. Він випущений ще у 1965 році. Головні ролі зіграли легендарні Стів МакКвін, Енн-Маргрет та Едвард Джей Робінсон. В основі кінострічки класична історія про молодого гравця, який подає великі надії. Він кидає виклик найсильнішому супернику, якого тільки можна знайти.

2. "Каліфорнійський покер" / California Split (1974)

Фільм вийшов у тому ж році, коли Джонні Мосс виграв останню Головну подію на Світовій серії покеру. На перший погляд, драма може здатися занадто простою та безтурботною, але "Каліфорнійський покер" набагато глибше.

Головні ролі зіграли Джордж Сігал та Елліотт Гулд. Епізодично у фільмі з'являється член Зали слави покеру Амарілло Слім Престон. Кожен, хто колись сідав грати у покер, знає, до яких наслідків може привести гонитва за великими грошима. "Каліфорнійський покер" яскраво відтворює ці відчуття.

1. "Шулери" / Rounders (1998)

Для багатьох – це найкращий фільм про покер. "Шулери" вийшли у 1998 році, і хоча не мали великих касових зборів, стали культовою класикою у розпал покерного буму.

Сценаристи Девід Левін і Браян Коппельман були справжніми фанатами покеру. Вони доклали чимало зусиль, щоб зобразити покер як гру та як спосіб життя. Їхня робота знайшла відгук у багатьох гравців по всьому світу. Кожен, хто цікавиться покером, має обов'язково подивитися цей фільм.